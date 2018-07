SAIBA MAIS-Fatos sobre candidato à reeleição Barack Obama

Abaixo alguns fatos sobre ele:

- Obama, de 51 anos, tornou-se o primeiro presidente negro do país ao assumir o cargo em 2009. O ex-senador democrata por Illinois venceu a então senadora por Nova York Hillary Clinton nas primárias do partido antes de derrotar o senador pelo Arizona John McCain na eleição nacional. Hillary é agora a secretária de Estado de Obama.

- Entre as realizações legislativas mais importantes de Obama estão um estímulo econômico de 862 bilhões de dólares, a implementação da regulação de Wall Street e uma controversa reforma do sistema de saúde agora conhecido como "Obamacare". Uma decisão em 2012 da Suprema Corte declarou a lei da saúde constitucional, para o desgosto dos republicanos, que se opuseram à legislação.

- Ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2009, Obama supervisionou o fim da guerra do Iraque e tem trabalhado para retirar as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do Afeganistão até janeiro de 2014. Obama também aprovou a missão, em 2011, que matou o fundador da Al Qaeda, Osama bin Laden.

- Primeiro editor negro da revista Harvard Law Review, Obama cursou a Escola de Direito de Harvard depois de frequentar a Columbia University para seus estudos de graduação. Obama nasceu no Havaí, filho de pai queniano e de mãe branca do Kansas.

- Obama teve sérios obstáculos para aprovar alguns de seus projetos de lei desde que os republicanos assumiram o controle da Câmara dos Deputados em uma mudança de liderança em 2010 alimentada pelo surgimento do movimento conservador Tea Party.

- Depois de se formar em Harvard, Obama se mudou para Chicago e ocupou cargos como organizador comunitário e instrutor de direito constitucional na Universidade de Chicago. Era um senador estadual de Illinois antes de conquistar sua cadeira no Senado dos Estados Unidos. Também escreveu dois livros, "Sonhos de Meu Pai" e "A Audácia da Esperança".

- Durante seus primeiros dias no cargo, Obama assinou uma ordem executiva pedindo o fechamento do centro de detenção na Baía de Guantánamo, em Cuba, o que ainda não conseguiu fazer. Ele também não sancionou a legislação sobre mudança climática global, como havia prometido durante sua campanha para a Presidência.

- A mulher de Obama, Michelle, também frequentou a Escola de Direito de Harvard. Eles têm duas filhas, Sasha e Malia.

- A economia em dificuldades, com o desemprego persistentemente acima dos 8 por cento, tem deixado Obama em uma disputa acirrada contra Romney nas pesquisas de opinião. A eleição acontece em 6 de novembro.

(Reportagem de Gabriel Debenedetti)