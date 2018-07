SAIBA MAIS-Governo anuncia medidas para estimular crescimento

O objetivo do PAC Equipamentos é aumentar os investimentos e ampliar a demanda, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Veja abaixo as principais iniciativas anunciadas pelo governo:

TJLP

*O governo anunciou a redução de 6 por cento para 5,5 por cento da taxa que baliza os investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

*Caminhões

Serão adquiridas 8 mil unidades no valor de 2,28 bilhões de reais para equipar as Forças Armadas e para Estados e municípios com problemas climáticos.

*Patrulha Agrícola (tratores mais implementos agrícolas)

Serão 3 mil unidades a um custo de 870 milhões de reais para aumentar a produtividade agrícola dos municípios.

*Retroescavadeiras

Serão 3.591 unidades a um custo de 650 milhões de reais para melhorar as estradas vicinais e o escoamento da produção dos municípios.

*Motoniveladoras

O governo vai comprar 1.330 unidades a um custo de 638,6 milhões de reais.

*Perfuratrizes

As compras totalizarão 50 unidades e o governo pretende gastar 13,5 milhões de reais para perfuração de poços na região da seca.

*Ambulâncias

O governo vai adquirir 2.125 unidades a um custo de 326,3 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde.

*Unidade Odonto Móvel

Serão 1.000 unidades, no valor de 154,2 milhões de reais também para o Sistema Único de Saúde.

*Trens Urbanos

O governo pretende gastar 721 milhões de reais para comprar 160 vagões às estatais Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb)

*Motocicletas

O governo pretende gastar 22,3 milhões de reais para adquirir 500 unidades para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

*Blindado Guarani

Para abastecer o Ministério da Defesa, serão 40 unidades a um custo de 342,4 milhões de reais.

*Veículo Lançador de Míssil

O governo vai gastar 246 milhões de reais para comprar 30 unidades.

*Ônibus

Serão 8.570 unidades a um custo de 1,714 bilhão de reais para o Programa Caminho da Escola.

*Mobiliário escolar

Serão 3 milhões de unidades num custo de 456 milhões de reais para equipar as escolas.

*Margem de preferência

O governo dará preferência para compra de equipamentos e materiais hospitalares produzidos no Brasil, num valor total de 2 bilhões de reais.

