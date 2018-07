SAIBA MAIS-Governo renova concessões e reduz tarifas de energia

A presidente Dilma Rousseff destacou que a iniciativa está em linha com outras já tomadas para diminuir o custo da produção no Brasil, como a desoneração da folha de pagamento e a redução da taxa básica de juro, que hoje está em 7,50 por cento ao ano.

Será encaminhada uma medida provisória ao Congresso com os detalhes sobre a renovação das concessões e a redução de encargos do setor elétrico.

Veja abaixo as principais medidas sobre o setor elétrico anunciadas pelo governo:

REDUÇÃO DAS TARIFAS

- O efeito médio para os consumidores será de redução de 20,2 por cento na tarifa de energia.

- A redução vale a partir de 2013 e foi obtida com a renovação das concessões que venciam a partir de 2015 e pelo corte em tributos embutidos nas contas de luz.

- Da redução média de 20,2 por cento da tarifa aos consumidores, parcela de 13,2 por cento é consequência de nova tarifa e depreciação de ativos das empresas e 7 por cento de aporte da União e redução de encargos.

- No caso dos consumidores na alta tensão (indústria), a diminuição da tarifa ficará entre 19,7 e 28 por cento.

- Na baixa tensão (residências e comércio), a diminuição será de 16,2 por cento.

ENCARGOS

- A cobrança da Reserva Global de Reversão (RGR) não será mais feita para distribuidoras de energia, novos empreendimentos de transmissão e para concessões prorrogadas ou licitadas.

- A Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) será eliminada.

- A cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ao consumidor será reduzida a 25 por cento.

- Os recursos da CDE continuarão sendo destinados para Tarifa Social, Programa Luz para Todos, Carvão Mineral Nacional e Fontes Alternativas.

- A União fará aportes oriundos dos créditos que detém junto ao setor elétrico no valor de 3,3 bilhões anuais.

RENOVAÇÃO DE CONCESSÕES

- As concessões do setor elétrico em geração, transmissão e distribuição que vencem entre 2015 e 2017 serão renovadas por um prazo de 30 anos. Os contratos que não forem prorrogados por opção do concessionário serão licitados.

- Em geração, a renovação envolve cerca de 18 por cento do parque gerador do país, o equivalente a 22.341 megawatts (MW).

- O Grupo Eletrobras responde por 15.022 MW das concessões vincendas. Concessionárias estaduais representam 6.842 MW, grupos privados correspondem a 468 megawatts e, finalmente, concessionárias municipais por 9 MW.

- Em transmissão, as renovações englobarão um total de 85.326 quilômetros de linhas, das quais cerca de 68 mil quilômetros da rede básica e o restante das demais instalações.

- O Grupo Eletrobras é concessionário de 53.045 quilômetros de linhas de transmissão a vencer, grupos estaduais respondem por 12.923 quilômetros e empresas privadas por 19.358 quilômetros.

- Em distribuição de energia, as concessões vincendas correspondem a 24,1 milhões de unidades consumidoras, ou 35 por cento do mercado nacional.

- O Grupo Eletrobras tem 24 por cento dos clientes de distribuição cujas concessões venceriam a partir de 2015. Empresas estaduais correspondem a 67 por cento e grupos privados a 9 por cento.

- Ao antecipar a decisão de renovação, o governo irá indenizar as concessionárias por investimento que eventualmente não estiverem ainda amortizados. A expectativa do governo é que os recursos atualmente disponíveis na Reserva Gloval de Reversão (RGR) sejam suficientes para isso.

- O cálculo de indenizações de elétricas deve ser concluído em até dois meses, mesmo prazo em que o governo espera assinar os contratos de renovação das concessões em geração e transmissão.

(Por Tiago Pariz e Roberta Vilas Boas)