SAIBA MAIS-Guarani é o quarto maior grupo de cana do Brasil

Veja mais detalhes sobre a Guarani e o grupo Tereos:

* A Guarani é a quarta maior companhia de cana de açúcar do Brasil

* A Guarani é a 6a maior produtora de etanol do Brasil, com produção esperada de 490 milhões de litros na nova safra

(2010/11)

* É a 4a maior produtora de açúcar do Brasil, com volume esperado em 10/11 de cerca de 1,5 milhão de toneladas

* A companhia detém cinco unidades no norte e noroeste do Estado de São Paulo e também tem 50 por cento de participação na usina Vertente, em Guaraci (SP)

* Considerando as unidades no país, o grupo prevê processar cerca de 17 milhões de toneladas de cana em 10/11, contra 13,8 milhões de toneladas em 09/10

* No exterior, o Tereos também conta com capacidade de moagem de outros 2 milhões de toneladas de cana, em unidades nas Ilhas Reunião (território francês no Oceano Índico), em Moçambique e Tanzânia

* Por meio da cogeração, o grupo prevê gerar no Brasil 300 mil MW hora neste ano

* Em 29 de março, o grupo Tereos anunciou o início de um processo de agrupamento de seus ativos no Brasil (Açúcar Guarani) com outros situados na Europa e também na região do Oceano Índico

* Na mesma data, o grupo informou que a empresa resultante do agrupamento seria denominada Tereos Internacional e teria sede em São Paulo

* André Trucy, o presidente do Tereos Internacional, é ex-diretor da Rhodia Brasil

* O processo de agrupamento de ativos do Tereos, com uma receita líquida proforma de 2,5 bilhões de dólares, está dentro do cronograma, disse na última quarta-feira o presidente da Guarani, Jacy Costa

* O Tereos planeja lançamento de ações da companhia consolidada na Bovespa e em Paris, quando o processo de agrupamento estiver concluído

* Embora seja uma das líderes em açúcar e etanol no mundo, a maior parte da receita da Tereos vem de suas unidades produtoras de alimentos e bebidas (52 por cento), com os segmentos de etanol/energia respondendo por 26 por cento do faturamento

* O Tereos é o terceiro produtor de derivados de amido na Europa, além de ser o segundo produtor de proteínas de trigo e de adoçantes de amido do continente europeu

Fonte: Açúcar Guarani

(Por Roberto Samora, Edição de Camila Moreira e Denise Luna)