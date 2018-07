SAIBA MAIS-Histórico de investimentos da Microsoft em tecnologia

A maior produtora mundial de software investiu em ou adquiriu centenas de companhias de tecnologia em seus 37 anos de história, mas os retornos nem sempre foram positivos.

Veja abaixo uma lista dos mais notáveis investimentos da Microsoft nos 15 últimos anos, começando pelos mais recentes:

Nook - No ano passado, a empresa investiu 605 milhões de dólares no e-reader Nook e na divisão de e-books didáticos da Barnes & Noble. O Nook continua atrás do Amazon Kindle, o e-reader mais vendido.

Skype - Serviço de videochat online adquirido por 8,5 bilhões de dólares em maio de 2011. O preço foi considerado alto na época, mas ainda é cedo para julgar o sucesso.

Nokia - A Microsoft pagou mais de 1 bilhão de dólares à Nokia desde que a fabricante finlandesa decidiu equipar seus smartphones com o celular Windows, em 2011. Os royalties da Microsoft vêm sendo decepcionantes porque a Nokia não conseguiu abalar o domínio do mercado do iPhone, da Apple, e do Android, do Google.

Yahoo - Em 2008, a Microsoft se tornou provedora exclusiva de serviços de buscas para o Yahoo em troca de participação na receita publicitária gerada pelas buscas; o acordo de 10 anos vem se provando insatisfatório para os dois lados.

Danger - Adquirida por estimados 500 milhões de dólares em 2008, a maioria do pessoal da fabricante de celulares avançados deixou a empresa antes do lançamento do desastroso celular Kin.

Facebook - Vitória com o investimento de 240 milhões de dólares em 1,6 por cento das ações da rede social em 2007; o valor das ações é muito maior agora e a operação abriu caminho para cooperação entre o Facebook e os serviços de e-mail Outlook e de buscas Bing, da Microsoft.

aQuantive - Adquirida por 6,3 bilhões de dólares em dinheiro em 2007, o valor do investimento da Microsoft na companhia de publicidade online teve baixa contávil de quase todo o montante em 2012.

Great Plains/Navision - A aquisição das duas empresas, em 2001 e 2002, respectivamente, abriu caminho para a criação das operações de software empresarial da Microsoft, e é vista como sucesso.

AT&T - A Microsoft adquiriu 5 bilhões de dólares em ações da operadora de telefonia e TV a cabo AT&T em 1999, para promover o uso do Windows em decodificadores de TV, mas isso não aconteceu conforme o planejado.

Apple - Investimento de 150 milhões de dólares na Apple durante uma crise, em 1997, e acordo para produzir software para o Mac, então impopular. O acordo pôs fim a uma longa disputa de patentes entre as empresas e supostamente salvou a Apple, o que permitiu a ela eclipsar a Microsoft financeiramente uma década mais tarde.

Comcast - Investimento de 1 bilhão de dólares na operadora de TV a cabo Comcast, em 1997, para ajudá-la a criar serviços de dados e vídeo de alta velocidade. A conexão entre TV e computadores que Bill Gates desejava demorou a decolar, e a Microsoft vendeu suas ações 12 anos mais tarde.