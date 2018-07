Saiba mais

Para desenvolver atenção, concentração, curiosidade, criatividade, raciocínio, vocabulário e memória. Para perceber os próprios sentimentos, os de outras pessoas e lidar com emoções e estresse. Para ter um tempo especial de diálogo com os pais.

Como ler?

Leia exatamente o que está escrito, com atenção, entusiasmo e entonação adequada ao texto. Imite os sons, fazendo barulhos divertidos. Leia conversando com a criança. Explore os sentimentos e as emoções. Diga o que você sente e estimule a criança a dizer o que ela também está sentindo. Deixe a criança pensar, falar e perguntar. Estimule-a a observar as imagens e, aos poucos, também as palavras. Deixe que ela pegue no livro e vire as páginas do jeito dela. Faça perguntas e ouça as respostas da criança. Esteja preparado para ler e reler os mesmos livros; as crianças adoram repetições.

O que ler?

Até 12 meses: livros com fotos de bebês e com caras e expressões. Dos 12 aos 24 meses: livros que descrevem objetos familiares, rotinas do dia e cenas familiares. Dos 24 aos 36 meses: obras com veículos, animais e natureza. Livros com ou sem palavras, com sons, rimas e onomatopeias. Pequenas histórias, com personagens divertidas. Dos 3 aos 5 anos: livros com aventuras, contos, fábulas, explicações sobre o funcionamento das coisas e informativos.

Dicas adicionais

Tenha sempre livros e material de leitura em sua casa. Guarde os livros em um local que a criança possa alcançar quando quiser. Frequente bibliotecas, livrarias e salas de leitura. Coloque os livros e a leitura no dia a dia de sua família.