SAIBA MAIS-Ministros definem casos de empates e penas no mensalão Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que votaram pela condenação de 25 dos 37 réus da ação penal do chamado mensalão, definiram nesta terça-feira que os réus serão beneficiados nos casos de empate e também determinaram que os magistrados que absolveram os acusados não vão participar da definição das penas.