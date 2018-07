SAIBA MAIS-Mulheres no mercado de trabalho e na política

* Uma ligação direta pode ser feita entre a participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e o crescimento econômico. A Organização das Nações Unidas estima que se os salários das mulheres fossem equivalentes aos dos homens, o PIB dos Estados Unidos seria 9 por cento maior -- o da zona do euro seria 13 por cento mais alto e o do Japão cresceria 16 por cento.

* Os salários nominais das mulheres são 17 por cento inferiores aos dos homens. As mulheres representam 66 por cento do trabalho do mundo, produzem 50 por cento dos alimentos, mas ganham 10 por cento da renda e detêm 1 por cento da propriedade, de acordo com a UNICEF.

* A crise financeira mundial deve ter causado a demissão de 22 milhões de mulheres, o que levaria a taxa de desemprego feminino para 7,4 por cento, ante 7 por cento entre os homens.

* A proporção de mulheres parlamentares em nível nacional aumentou 8 pontos percentuais entre 1998 e 2008, para a taxa mundial de 18,4 por cento, em comparação a um aumento de apenas 1 por cento nos 20 anos após 1975. No entanto, as mulheres continuam em desvantagem de 4 para 1 nas assembleias legislativas de todo o mundo, disse o Fundo de Desenvolvimento da ONU para a Mulher.

Fontes: Reuters, Fundo de Desenvolvimento da ONU para a Mulher, Comissão Econômica e Social da ONU para a Ásia e Pacífico, ILO, UNDP