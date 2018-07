SAIBA MAIS-O que Obama e Romney significam para vários setores

Abaixo, um resumo das possíveis implicações em vários setores caso o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, seja reeleito, e caso o vencedor seja o desafiante republicano, Mitt Romney.

COM VITÓRIA DE OBAMA

- Energia alternativa: Obama promete manter o apoio ao desenvolvimento de energias renováveis, como a solar e a eólica, mas vai precisar de sustentação parlamentar para ampliar ou renovar as isenções tributárias que têm permitido o avanço desse setor.

- Indústria química: Os produtores temem que uma vitória de Obama leve a uma nova onda regulatória, acrescentando um ônus a essas empresas.

- Carvão: o setor considera que o endurecimento das regras impostas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) no governo Obama atrapalhou sua atividade. Grupos setoriais dizem que as usinas a carvão, responsáveis por 3 por cento da geração energética nos EUA, precisarão ser aposentadas, e que não há espaço para a construção de novas enquanto a EPA estiver sob o comando de Obama.

- Finanças: As reformas financeiras da Lei Dodd-Frank provavelmente serão implementadas com mais firmeza para seguradoras e bancos de investimentos. Políticas tributárias favoráveis para os dividendos e os ganhos de capital podem ser alteradas, afetando os lucros das firmas de investimentos privados.

- Saúde: hospitais e planos de saúde devem se beneficiar da implementação gradual da reforma do setor feita no governo Obama, que obriga a maioria dos indivíduos a contratarem seguros-saúde.

- Em resumo: Num governo democrata, os setores que mais tendem a se beneficiar são os de instalações e serviços de saúde, alimentos e varejo básico, construção civil, e ferramentas e serviços de ciências da vida, segundo nota da LPL Financial.

COM VITÓRIA DE ROMNEY

- Indústria química: Os produtores temem que, com uma vitória de Romney, o recente trabalho para renovar as regras de segurança para as indústrias químicas seria perdido, dando lugar a um plano que renegocie as regras e adote novas leis.

- Carvão: Durante a campanha, Romney sinalizou firme apoio ao carvão, junto com o petróleo e o gás natural. Ele diz que, num eventual governo seu, a EPA iria atenuar a regulamentação do setor. Mas a vitória para o carvão talvez não fosse tão clara. Em 2003, Romney, então governador de Massachusetts, disse que uma usina a carvão no seu Estado "mata pessoas".

- Defesa: Uma vitória de Romney interromperia cortes de 500 bilhões de dólares no orçamento militar dos EUA, previstos para entrar em vigor no começo de 2013. Ele promete ampliar gastos com armas e navios militares.

- Saúde: Romney promete reverter a reforma de Obama no primeiro dia de mandato, mas não identificou quais itens da lei ele manteria. A confusão sobre a mudança nas regras provavelmente afetaria ações de hospitais, planos de saúde e laboratórios farmacêuticos durante vários meses.

- Tecnologia: Gigantes tecnológicas como Cisco Systems e Microsoft, cada uma com mais de 40 bilhões de dólares depositados no exterior, poderiam se beneficiar de uma vitória de Romney, já que ele provavelmente eliminaria ou reduziria o imposto sobre repatriação de capital, segundo o UBS.

- Em resumo: Sob um governo republicano, os setores que mais devem se beneficiar incluem carvão, prospecção e exploração de gás e petróleo, serviços financeiros diversificados e varejo especializado, segundo nota da LPL Financial.

(Reportagem de Rodrigo Campos e David Randall em Nova York)