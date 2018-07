SAIBA MAIS-Os números da posse de Barack Obama Veja alguns números referentes à histórica posse de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos nesta terça-feira em Washington: * 5.000: O número de banheiros portáteis instalados ao longo do National Mall. * 10.000: O número de ônibus que o Departamento de Transportes da cidade e o Serviço Secreto prevêem que serão usados para levar pessoas a Washington. Colocados em fila, os ônibus se estenderiam por 137 quilômetros. * 240.000: O número de ingressos distribuídos gratuitamente para a cerimônia de posse no Capitólio. * 32: A temperatura máxima prevista para a terça-feira, em graus Fahrenheit. Equivale a zero graus Celsius. * 55: O número de posses presidenciais anteriores. * 1 milhão: o número de pessoas previstas para assistir à posse desde o National Mall. Centenas de milhares de outras vão lotar a Pennsylvania Avenue para assistir à parada de posse. O recorde foi fixado na posse de Lyndon B. Johnson, em 1965, assistida por 1,2 milhão de pessoas. * 8.249 dólares: o preço de um assento na cerimônia de posse, anunciado por uma empresa de venda de ingressos online. * 850: O serviço de metrô de Washington diz que terá esse número de composições, capazes de transportar 120 mil pessoas por hora, operando entre as 4h e as 21h no dia da posse. * 8.000: Cerca de 4.000 policiais da cidade estarão de serviço, juntamente com outros 4.000 trazidos de outros departamentos de polícia de várias partes do país. * 32.000: O número total de militares que estarão em serviço ou de prontidão para a posse.