SAIBA MAIS-Placar da votação nas eleições norte-americanas Um candidato à Presidência precisar obter 270 votos no Colégio Eleitoral de um total possível de 538 delegados para vencer as eleições nos Estados Unidos. Os 538 membros do Colégio Eleitoral, não o voto popular, elegem efetivamente o presidente dos EUA. Os votos são distribuídos entre os Estados e o Distrito de Columbia. Com as projeções das redes de TV em Estados onde as urnas já foram fechadas, o placar atual das eleições é o seguinte: SENADOR JOHN MCCAIN, REPUBLICANO - 69 - SENADOR BARACK OBAMA, DEMOCRATA - 103 - ESTADOS ONDE McCAIN VENCEU SEGUNDO PROJEÇÕES Geórgia - 15 Alabama - 9 Arkansas - 6 Kentucky - 8 Virgínia Ocidental - 5 Carolina do Sul - 8 Oklahoma - 7 Tennessee - 11 ESTADOS ONDE OBAMA VENCEU SEGUNDO PROJEÇÕES Connecticut - 7 Delaware - 3 Distrito de Colúmbia - 3 Illinois - 21 Maine - 4 (*) Maryland - 10 Massachusetts - 12 New Hampshire - 4 New Jersey - 15 Pensilvânia - 21 Vermont - 3 (*) - as projeções mostram vitória de Obama no Maine, que pode dividir seus 4 votos no Colégio Eleitoral entre os dois candidatos. (Redação de Washington)