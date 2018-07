SAIBA MAIS-Principais casamentos reais britânicos desde 1923

Veja alguns detalhes sobre os grandes casamentos da família real britânica nos últimos 80 anos:

ANTES DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1923 - O príncipe Albert, duque de York (mais tarde rei George 6o) casou-se com Lady Elizabeth Bowes-Lyon (depois rainha Elizabeth, a rainha-mãe) na Abadia de Westminster em abril.

1937 - O rei Eduardo 8o, ex-príncipe de Gales, abdicou formalmente do trono britânico em 11 de dezembro de 1936, para se casar com Wallis Simpson, uma socialite norte- americana duas vezes divorciada. O irmão mais novo de Edward tornou-se o rei George 6o.

Em junho 1937, Edward e Wallis Simpson se casaram no isolado Chateau de Cande, no Vale do Loire, França.

DEPOIS DE 1945

1947 - A Abadia de Westminster foi o local do casamento da Princesa Elizabeth e do príncipe Philip em 20 de novembro. Eles se conheceram no casamento da prima do príncipe Philip, a princesa Marina da Grécia, com o duque de Kent, que era tio da princesa Elizabeth, em 1934.

1960 - A irmã da atual rainha, a princesa Margaret, e Antony Armstrong-Jones (depois, conde de Snowdon) se casaram em 6 de maio. Ela se divorciou dele em 1978.

1973 - A princesa Anne, filha única da rainha e irmã mais nova do herdeiro do trono, Charles, casou-se com o capitão Mark Phillips. O casal teve dois filhos, Peter, primeiro neto da rainha, em 1977, e Zara, em 1981.

- O casamento acabou em 1989 e eles se divorciaram em 1992. No mesmo ano, Anne casou-se com o assessor real, comandante Timothy Laurence, da Marinha Real (agora vice-almirante Laurence), em uma cerimônia privada no Igreja Crathie, perto de Castelo de Balmoral, na Escócia.

1981 - A Catedral de St. Paul recebeu o casamento glamoroso do príncipe Charles com Lady Diana Spencer, de 20 anos. Diana se tornou um dos membros da realeza mais presentes na mídia. O tom era de júbilo nacional. Mas a união foi infeliz, e o casamento acabou por desmoronar em meio a acusações mútuas de adultério.

1986 - O príncipe Andrew, duque de York, irmão mais novo de Charles, casou-se com a executiva editorial Sarah Ferguson. O casamento se desfez em 1992, após a publicação de fotografias mostrando a duquesa nos braços de outro homem, o texano John Bryan. A união produziu duas filhas, Beatrice e Eugenie, em 1988 e 1990.

1999 - O príncipe Edward, filho caçula da rainha, é o único dos filhos que não se divorciou. Casou-se com uma executiva de relações públicas, Sophie Rhys-Jones, e se tornaram o conde e a condessa de Wessex. Sua primeira filha, Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, nasceu em 2003 e seu filho James Viscount Severn nasceu em 2007.

2005 - O casamento de Charles, príncipe de Gales, com a senhora Camilla Parker-Bowles foi realizado na Capela de St. George, depois de uma cerimônia civil no Guildhall de Windsor, em 9 de abril de 2005.

DOIS CASAMENTOS:

2011 - Cerca de 1.900 pessoas -- entre familiares e amigos, dignitários estrangeiros, diplomatas, militares e líderes religiosos -- foram convidados para o casamento de William e Kate Middleton, na Abadia de Westminster. William é o segundo na linha de sucessão ao trono.

- Cerca de 600 pessoas vão ter a oportunidade de desfrutar de um almoço de recepção com a rainha no Palácio de Buckingham, enquanto um grupo mais seleto de cerca de 300 pessoas irão a um banquete à noite, oferecido pelo pai de William, o príncipe Charles.

- A neta da rainha Elizabeth, Zara Phillips, vai se casar em julho. Filha da princesa Anne e de seu primeiro marido Mark Phillips, ela vai se casar com o capitão da seleção de rúgbi da Inglaterra, Mike Tindall, em 30 de julho, na capital escocesa, Edimburgo. O casamento será realizado no Canongate Kirk, a igreja paroquial de Castelo de Edimburgo, com uma recepção no Palácio de Holyrood, residência oficial da rainha na Escócia.