SAIBA MAIS-Processos de cassação contra governadores

Dos governadores eleitos em 2006, três foram cassados por crimes eleitorais.

Veja abaixo os governadores que perderam seus mandatos nos últimos anos, os que atualmente enfrentam processos de cassação e o que prevê a lei eleitoral.

* O QUE DIZ A LEI

- A lei prevê uma nova eleição no caso do político cassado ter obtido mais de 50 por cento dos votos válidos no primeiro turno da eleição. Ou seja, se o governante venceu em primeiro turno, uma nova eleição será convocada, exceto se a cassação ocorrer na segunda metade do mandato, quando a eleição será indireta.

- No caso de vitória do governante em segundo turno, o segundo colocado assume o cargo.

* GOVERNADORES CASSADOS PELO TSE DESDE 2006

- Cássio Cunha Lima (PSDB) - Paraíba - fevereiro de 2009

Acusado de abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agente público nas eleições de 2006. Segundo a denúncia, Cunha Lima distribuiu cerca de 3,5 milhões de reais a eleitores através de programas assistenciais. Foi substituído pelo segundo colocado, o senador José Maranhão (PMDB).

- Jackson Lago (PDT) - Maranhão - abril de 2009

Acusado de abuso de poder político e compra de votos nas eleições de 2006. Foi substituído pela segunda colocada, a senadora Roseana Sarney (PMDB).

- Marcelo Miranda (PMDB) - Tocantins - junho de 2009

Acusado de abuso de poder político nas eleições de 2006. Segundo o processo, Miranda teria usado programas sociais para distribuir recursos a possíveis eleitores, além de ter criado mais de 35 mil cargos e realizado nomeações irregulares.

Miranda foi eleito em primeiro turno, portanto, foi realizada eleição indireta, e o deputado Carlos Gaguim (PMDB) foi eleito pela Assembleia Legislativa estadual.

* PROCESSOS EM ANDAMENTO

Acusado: Tião Viana (PT) - Acre

Autoria: Ministério Público Eleitoral.

Acusações: abuso de poder econômico e político e uso indevido de meio de comunicação.

Processo está sob avaliação da ministra-relatora Cármen Lúcia.

Acusado: Omar Aziz (PMN) - Amazonas

Autoria: Ministério Público Eleitoral

Acusações: abuso de poder econômico e político e uso indevido de meio de comunicação.

Processo está na Procuradoria-Geral Eleitoral.

Acusado: Antonio Anastasia (PSDB) - Minas Gerais

Autoria: Hélio Costa, candidato derrotado.

Acusações: abuso de poder econômico e político.

Processo está sob avaliação do ministro-relator Hamilton Carvalhido.

Acusado: Wilson Martins (PSB) - Piauí

Autoria: PSDB-PI.

Acusações: abuso de poder econômico e político e compra de votos.

Processo está sob avaliação da ministra-relatora Cármen Lúcia.

Acusado: Rosalba Ciarlini (DEM) - Rio Grande do Norte

Autoria: Coligação Vitória do Povo (PT/PTB/PPS/PSB).

Acusações: abuso de poder econômico e político, uso indevido de meio de comunicação e captação ou gasto ilícito de recursos de campanha.

Ministro-relator Aldir Passarinho aceitou pedido da acusada para a produção de prova documental e testemunhal e o depoimento pessoal dos recorridos.

Acusado: Anchieta Júnior (PSDB) - Roraima

Acusação: uso indevido de meio de comunicação.

Governador foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, ele recorreu ao TSE, que concedeu liminar suspendendo a decisão. O caso será julgado pelo plenário do TSE, que pode manter decisão do ministro-relator Arnaldo Versiani ou cassá-la.

Acusado: Siqueira Campos (PSDB) - Tocantins

Autoria: Carlos Gaguim (PMDB), ex-governador e candidato derrotado.

Acusações: abuso de poder econômico e político, uso indevido de meio de comunicação e compra de voto.

Processo está sob avaliação do ministro-relator Arnaldo Versiani.

(Por Hugo Bachega)