SAIBA MAIS-PT comemora 30 anos com 4o Congresso, Dilma candidata

O evento, que termina sábado, vai aprovar as táticas das eleições de 2010, a política de alianças partidárias e as diretrizes do programa de governo, além de aclamar a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) como pré-candidata do partido à sucessão presidencial.

4o CONGRESSO

* Reúne em Brasília 1.350 delegados eleitos no Processo de Eleição Direta (PED) de 2009.

* O novo presidente da legenda, José Eduardo Dutra (ex-senador e ex-presidente da Petrobras), eleito no ano passado, toma posse durante o congresso, substituindo o deputado Ricardo Berzoini (SP).

* O congresso deste ano terá custo de 6,5 milhões de reais, mais que o dobro (3 milhões de reais) do gasto de 2007, na última edição.

* Recebe delegações de outros países, principalmente de legendas de esquerda da América Latina e China. Da Europa, o social-democrata SPD alemão também comparece.

FATOS MARCANTES DA HISTÓRIA DO PT

* 1980 - em 10 de fevereiro, fundação do PT em São Paulo, por sindicalistas, intelectuais, setores da Igreja Católica e alas da esquerda.

* 1982 - primeira participação do PT em eleições, com candidaturas em 24 Estados. Lula foi candidato a governador em São Paulo e ficou em quarto lugar. Partido elege o prefeito de Diadema.

* 1985 - O PT vence pela primeira vez a disputa por uma prefeitura de capital de Estado, com a eleição de Maria Luíza Fontenele em Fortaleza.

* 1986 - Primeiros deputados federais eleitos, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a maior votação para um parlamentar na Câmara até então.

* 1988 - Luiza Erundina é eleita prefeita de São Paulo. Em Porto Alegre, Olívio Dutra vence dando início a quatro mandatos seguidos do partido na cidade.

* 1989 - Lula disputa a Presidência da República pela primeira vez. Vai ao segundo turno, deixando para trás políticos tradicionais como Ulysses Guimarães (PMDB), Mario Covas (PSDB) e Leonel Brizola (PDT). Perde a disputa para Fernando Collor de Mello.

* 1994 - Lula disputa novamente a Presidência e perde para Fernando Henrique Cardoso (PSDB), emabalado pelo Plano Real.

* 1998 - Lula perde pela terceira vez com a reeleição de Fernando Henrique.

* 2002 - Lula vence a Presidência, derrotando José Serra (PSDB). A Carta ao Povo Brasileiro, em que Lula defendia o cumprimento de contratos, e o vice José Alencar, oriundo do empresariado, tiveram papel fundamental na atração do eleitorado que até então não votava no partido.

PT elege maior número de deputados federais e de senadores de sua história.

* 2005 - O deputado Roberto Jefferson (PTB), da base aliada, denuncia o pagamento de propina pelo governo Lula a parlamentares em troca de apoio, batizado de mensalão. O escândalo atinge deputados do partido e aliados e provoca a queda do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, que acaba tendo seu mandato de deputado cassado.

* 2006 - Apesar do escândalo, Lula é reeleito no segundo turno, contra Geraldo Alckmin (PSDB).

Partido elege quatro governadores Ana Julia Carepa (PA), Binho Marques (AC), Jaques Wagner (BA) e Marcelo Déda (SE), e reelege Wellington Dias (PI).

(Reportagem de Carmen Munari)