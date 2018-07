SAIBA MAIS-Quem é o candidato republicano Mitt Romney

A seguir, alguns fatos sobre ele:

- Romney, de 65 anos, já havia tentado ser candidato do Partido Republicano em 2008. Desta vez, ele entrou na disputa das eleições primárias como favorito, mas vários concorrentes passaram à liderança nas primeiras semanas. Em maio, ele finalmente assegurou o número necessário de delegados para ser homologado como candidato na Convenção Nacional Democrata de agosto.

- O político pertence à quinta geração de uma família mórmon, religião com a qual seus antepassados se envolveram em meados do século 19. Na década de 1960, Romney passou 30 meses na França como missionário religioso, e por isso ele fala francês. Alguns grupos e eleitores cristãos não consideram que a religião mórmon seja uma vertente do cristianismo.

- Romney foi criado em Bloomfield Hills, Michigan, perto de Detroit, e se bacharelou em Inglês na Universidade Brigham Young, fazendo depois mestrado e doutorado em Direito e Administração na Universidade Harvard. Ele tem cinco filhos adultos, todos homens.

- O pai de Romney, George, foi presidente da American Motors Corporation, e governador de Michigan entre 1963 e 69. Tentou sem sucesso ser o candidato presidencial republicano de 1968.

- Como governador de Massachusetts, Romney instituiu uma reforma da saúde pública que acabaria por se tornar o modelo para a reforma nacional da saúde implementada em 2010 por Obama. Romney continua defendendo a lei estadual, mas propõe revogar a versão federal, o que lhe exige certo malabarismo retórico.

- Ex-executivo de um fundo de investimentos, o Bain Capital, de Boston, Romney adotou posições republicanas básicas, como redução dos impostos empresariais, desregulamentação federal e corte de gastos públicos. Críticos o acusam de viver em descompasso com os norte-americanos comuns.

Ele enfrentou ataques por ter contas no exterior e por não revelar tantas declarações de renda quanto seus adversários gostariam. Antes de se tornar governador, Romney comandou a realização da Olimpíada de Inverno de Salt Lake City, em 2002.

- Grupos de direitos dos animais criticaram Romney na campanha de 2008 por causa de um incidente de 1983, quando ele viajou de Boston ao Canadá, em férias familiares, levando o cão da família, Seamus, numa cesta amarrada no teto do carro.

- Multimilionário, Romney também é bom em obter doações - superou todos os concorrentes nas primárias republicanas. Também tem ido bem nesse quesito contra Obama, e sua campanha disse ter iniciado outubro com 191,2 milhões de dólares em caixa.

- Seu patrimônio líquido está estimado em 190 a 250 milhões de dólares.

(Reportagem de Gabriel Debenedetti, Lily Kuo e Deborah Charles)