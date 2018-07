SAIBA MAIS-Relatório global da ONU sobre drogas O Conselho Internacional de Controle de Narcóticos da ONU publicou seu relatório anual na quinta- feira. Eis alguns dos pontos principais: ÁFRICA - O oeste da África se tornou uma das principais rotas mundiais de contrabando de cocaína da América do Sul para a Europa. Os cartéis sul-americanos abriram negócios "limpos" na região, para acobertar sua presença ali. - O aumento do tráfico de cocaína pela região do Sahel "representa uma séria ameaça à estabilidade e ao desenvolvimento". - O continente representa cerca de 26 por cento da produção mundial de maconha. AMÉRICA DO NORTE - Os Estados Unidos tiveram um grande aumento no número de pessoas que abusam das drogas prescritas. Depois da maconha, as drogas com prescrição médica são as substâncias nas quais os norte-americanos mais se viciam. - O Canadá se tornou um grande produtor e exportador de Ecstasy. É a principal fonte da droga nos Estados Unidos. - O México enfrenta uma onda de violência entre cartéis de drogas sem precedentes. O número de assassinatos, incluindo de autoridades da polícia federal mexicana, mais que dobrou. AMÉRICA DO SUL - O cultivo de coca, matéria-prima para a cocaína, cresceu 27 por cento na Colômbia em 2007. O país continua sendo o maior produtor de folha de coca. - A Venezuela, uma das principais áreas de contrabando na América do Sul, descobriu 180 pistas para pousos e decolagens usadas pelo tráfico e destruiu 90 delas. - A Colômbia destruiu 153 mil hectares de plantação de coca com aviões que lançaram veneno. Outros 67 mil hectares foram destruídos a mão. As gangues armadas usam minas terrestres para tentar proteger suas plantações. EUROPA - A Europa é o maior mercado de cocaína e o segundo maior mercado para heroína. - A maconha é a droga mais consumida na Europa. Cerca de sete por cento da população experimentou maconha no ano passado. - Os traficantes usam cada vez mais os trens da Rússia para Belarus, a Polônia e a Ucrânia, para levar heroína ao leste europeu. ÁSIA - A produção de ópio no Afeganistão caiu para 7.700 toneladas em 2008. No ano anterior, a produção bateu o recorde, com 8.200 toneladas. - As plantações de maconha e papoula parecem estar crescendo no vale de Bekaa, no Líbano. - Os traficantes estão cada vez mais explorando a situação no Iraque para contrabandear drogas, principalmente para países na península árabe. OCEANIA - Os pacotes continuam sendo a maneira mais comum de tentar contrabandear drogas para a Austrália. - O tráfico de drogas do Canadá para a Austrália aumentou. Autoridades australianas apreenderam cocaína, ecstasy e metanfetamina em um contêiner em um navio.