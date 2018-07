SAIBA MAIS-Representação dos Estados no Colégio Eleitoral dos EUA O sistema eleitoral dos EUA é indireto, o que implica que o presidente e o vice-presidente são eleitos por um Colégio Eleitoral e não pelos cidadãos de forma direta. Veja a seguir um quadro com a quantidade de delegados de cada Estado no Colégio Eleitoral.