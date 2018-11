SAIBA MAIS-Riscos políticos no Brasil para ficar de olho

Mas Dilma, uma técnica de carreira que nunca havia disputado uma eleição, não tem o carisma de Lula e pode sofrer para conseguir manter o apoio popular.

Ela enfrentará a desaceleração da economia, apoio parlamentar volátil e uma provável oposição a medidas de austeridade por parte dos partidos governistas e de trabalhadores e aposentados.

Outros riscos que os investidores devem enfrentar nos próximos 12 meses na maior economia da América Latina incluem uma maior intervenção para conter a alta do real, uma maior participação do Estado em setores-chave e um aperto monetário para conter a inflação.

NOVO MINISTÉRIO, ROSTOS CONHECIDOS

Em um claro sinal de continuidade, Dilma, que foi ministra-chefe da Casa Civil e ministra de Minas e Energia de Lula, indicou um bem conceituado diretor do Banco Central, Alexandre Tombini, para chefiar a autoridade monetária e manterá Guido Mantega à frente do Ministério da Fazenda.

Tombini, que teve papel importante na criação do atual sistema de metas de inflação em 1999, disse que Dilma lhe assegurou que o BC terá autonomia operacional.

No entanto, a reputação de Mantega como guardião da disciplina fiscal tem sido prejudicada nos últimos dois anos, em um momento em que os gastos registraram fortes altas e o governo recorreu a manobras para cumprir suas metas.

Há dúvidas sobre se Dilma pressionará Tombini por uma política monetária mais frouxa.

O que observar:

- Sinais de pressão política sobre o Banco Central.

- Desempenho de Dilma nas pesquisas de opinião.

CÂMBIO

O governo Lula elevou por duas vezes em outubro o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que incide sobre a compra de títulos financeiros brasileiros por estrangeiros - a alíquota agora é de 6 por cento e Mantega alertou que novas medidas podem ser adotadas se o real seguir se valorizando.

O objetivo da medida era conter uma corrida de investidores por operações em real, o que faz a moeda brasileira se valorizar e reduz a competitividade das exportações nacionais.

Como o superávit comercial brasileiro tem encolhido e há cada vez mais pressão por parte de exportadores e empresários por uma desvalorização cambial, Dilma disse que adotarão qualquer medida que se faça necessária para defender os interesses brasileiros na atual "guerra cambial global".

Grupos empresariais querem que o governo adote uma carência mínima para investidores externos no Brasil e que taxe os ganhos de capital obtido por eles.

O governo também pode adotar barreiras tarifárias e não-tarifárias para ajudar a proteger setores da indústria local, desde produtos da linha branca até autopeças.

O que observar:

- Nova apreciação do real e pressão do setor industrial

- medidas tributárias e tarifárias para ajudar setores da indústrias podem ter impacto nos preços de ações de empresas de setores como siderurgia, têxteis e eletrônicos.

GASTOS PÚBLICOS

O governo manteve um elevado nível de gastos públicos antes da eleição, potencialmente alimentando a inflação e forçando a futura presidente a adotar medidas restritivas.

Nos 12 meses até novembro, o superávit primário --as contas do governo sem o pagamento de juros-- foi de apenas 2,51 por cento do Produto Interno Bruto, contra 2,85 por cento em outubro. A meta do governo para o ano, que agora está em xeque, é de 3,1 por cento do PIB.

Os mercados financeiros esperam uma alta de 1,5 ponto percentual na taxa básica de juros nos próximos meses para reduzir a inflação.

Além disso, o Congresso aprovou um Orçamento inchado para o ano que vem e, como resultado, Dilma deve ter de adotar cortes orçamentários impopulares acima dos 20 bilhões de reais que Mantega disse serem necessários para cumprir a meta de superávit primário.

Mas parlamentares e sindicalistas devem pressionar Dilma para aumentar o salário mínimo, os salários no setor público e aposentadorias e pensões.

Dilma conseguiu uma maioria clara tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, o que deve facilitar a promoção de sua agenda, mas ela terá de mostrar que sabe lidar com aliados rebeldes, problema enfrentado até mesmo por Lula em alguns momentos.

Um fracasso na contenção dos gastos pode elevar os juros futuros no mercado financeiro e forçar um ciclo de aperto monetário mais agressivo.

O que observar:

- Indicações de Dilma de cortes orçamentários pendentes.

- Sinais de que ela pode ceder à pressão dos sindicatos por aumento salariais.

PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA

Dilma não vai estatizar empresas, mas provavelmente continuará ampliando o papel das estatais - como ocorreu no governo Lula - em setores como bancos, telecomunicações e petróleo, e isso pode enfraquecer a participação do setor privado.

Ela afirma que o crescimento de bancos estatais não afetará o setor bancário privado e afirmou que eles são importantes para promover o crescimento e a competição.

Economista e funcionária pública de carreira, Dilma diz que uma reforma do complicado sistema tributário brasileiro para estimular investimentos será sua maior prioridade, mas descarta a necessidade de uma reforma profunda nos custosos benefícios previdenciários.

Ela tampouco deve promover amplas reformas envolvendo as questões trabalhista e tributária, algo que alguns investidores consideram necessário para melhorar o ambiente empresarial no país.

O que observar:

- Detalhes das propostas de Dilma para as estatais.

- Propostas e medidas concretas para aprovar uma reforma tributária.

GÁS E PETRÓLEO

A Câmara dos Deputados aprovou o marco regulatório do pré-sal, que ampliará o controle estatal sobre as reservas de petróleo do pré-sal. Além disso, o projeto prevê que os dividendos do pré-sal ajudem a financiar investimentos estatais em áreas como infraestrutura, educação e redução da pobreza.

O novo marco regulatório provavelmente reduzirá a concorrência no setor, por aumentar a participação da Petrobras. Os investidores estrangeiros se veriam com um leque mais limitado - mas ainda atraente - de oportunidades.

Para que o governo possa realizar novos leilões de áreas de petróleo, o Congresso tem primeiro de chegar a um acordo para a distribuição dos royalties entre os Estados. Lula vetou uma emenda que previa uma distribuição mais ampla dos royalties.

O governo também pode forçar a empresa a investir em projetos que impulsionam o desenvolvimento econômico mas trazem pouco retorno, como refinarias. Isso pode afetar as ações da Petrobras.

O governo aumentou sua participação acionária na Petrobras de 40 por cento das ações em circulação no mercado, para 48 por cento, por meio de uma enorme capitalização.

A exigência de que a estatal adquira mais bens e serviços no mercado doméstico, que é menos competitivo, pode resultar em atrasos e alta nos custos.

O que observar:

- Dificuldades para se chegar a um acordo sobre a distribuição dos royalties, que podem adiar novos leilões.

MINERAÇÃO

Dilma deve enviar ao Congresso um projeto de lei do governo para estimular a exploração mineral. O objetivo da medida é ampliar a regulamentação do setor e reduzir o tempo que as empresas demoram para desenvolver as minas, a fim de desestimular a especulação nas lavras.

Líderes setoriais alertam que o excesso de restrições pode desestimular novos investimentos.

As autoridades ligadas à mineração dizem que, com a nova lei, o governo poderia discutir uma possível elevação dos royalties pagos pelo setor, inclusive na exploração de minério de ferro. Isso pode afetar os resultados financeiros da Vale, maior exportadora mundial de minério de ferro, e também de outras mineradoras e siderúrgicas. Assessores de Dilma negam que ela tenha a intenção de elevar o valor dos royalties.

O que observar:

- Detalhes da nova lei de mineração a ser apresentada ao Congresso.

- Vazamentos nas discussões sobre os royalties.

POLÍTICA EXTERNA

Dilma promete continuar a política externa do governo Lula, e indicou para chanceler o diplomata de carreira Antonio Patriota, número dois e protegido de longa data do atual ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Ela provavelmente manterá o cuidadoso envolvimento de Lula com os governos esquerdistas da Bolívia e da Venezuela, num esforço para manter a reputação do Brasil como mediador regional, mas preservando uma distância segura em relação a líderes mais radicais da América Latina.

Porém, dado o foco prioritário de Dilma nas questões internas e o fato de ela ser relativamente desconhecida no cenário internacional, é improvável que a nova presidente seja tão influente na diplomacia quanto Lula.

Ela já começou a distanciar o Brasil do Irã. Lula tentou mediar o conflito diplomático em torno do programa nuclear da República Islâmica o que lhe rendeu críticas dos Estados Unidos.

Dilma, por sua vez, já fez críticas públicas ao histórico do Irã na área de direitos humanos.