SAIBA MAIS-Veja capacidade de refinarias da Petrobras e novos projetos

Para reduzir a demanda por importações, que agora respondem por cerca de um quinto das necessidades do país, a Petrobras está construindo ou planejando quatro novas refinarias, que devem atingir até 1,14 milhão de barris de capacidade de refino por dia (bpd), aumentando a capacidade da empresa em mais de 50 por cento, para 3,1 milhões de bpd.

Controles de preços fizeram a unidade de refino e distribuição da Petrobras perder mais de 12 bilhões de dólares nos últimos dois anos.

CAPACIDADE EXISTENTE

A Petrobras, única grande empresa refinadora do Brasil, processa cerca de 2 milhões de barris por dia com suas 13 refinarias nacionais, 11 das quais refinam gasolina, diesel e outros produtos derivados do petróleo bruto. A empresa também possui uma refinaria de lubrificantes e uma instalação de processamento de carvão que produz óleos combustíveis, gás manufaturado, nafta e enxofre.

INVESTIMENTOS

A Petrobras reservou 64,8 bilhões de dólares de seu plano de investimentos 2013-2017, de 237 bilhões de dólares, para investimentos em refino. Desse total, 21,6 bilhões ainda estão em fase de projeto e ainda não foram aprovados para construção.

CALENDÁRIO/CUSTO

Todos os atuais projetos e planos de refino da Petrobras estão atrasados ??e acima do orçamento. Originalmente orçado em 4,5 bilhões de dólares, o custo da refinaria RNEST subiu para 20 bilhões quando completa. As refinarias Premium I e II foram originalmente orçadas em 20 bilhões de dólares cada.

REFINARIAS ESTRANGEIRAS

A empresa já vendeu ou está vendendo suas refinarias estrangeiras na Argentina e no Japão. A Petrobras pretende manter apenas uma de suas unidades de combustíveis no exterior sua refinaria de 100.000 bpd em Pasadena, no Texas.

(Por Jeb Blount)