SAIBA MAIS-Veja marcos no pontificado de Bento 16

A seguir, os principais fatos que marcaram seu pontificado:

2005

19.ABR - O cardeal alemão Joseph Ratzinger é eleito para suceder João Paulo 2º. como 265º. líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele assume o nome de Bento 16.

29.NOV - O Vaticano impõe restrições à ordenação de homossexuais como padres.

2006

9-14.SET - O papa visita sua terra natal, a Baviera. Em discurso no dia 12, em Regensburg, ele motiva protestos do mundo islâmico ao citar um imperador bizantino do século 14 segundo o qual o islamismo se difundiu pela espada e só fez mal ao mundo. Dias depois, bento 16 diz "lamentar profundamente" a reação muçulmana ao seu discurso, que segundo ele foi mal compreendido.

28.NOV-1º.DEZ - Uma viagem pontifícia à Turquia marca um esforço de conciliação, incluindo orações na direção de Meca com o grão-múfti de Istambul, na Mesquita Azul.

2007

7.JUL - O papa emite uma declaração autorizando celebrações mais difundidas da antiga missa em latim, conforme reivindicavam católicos tradicionalistas.

2008

5.FEV - O papa altera uma oração em latim usada por tradicionalistas em celebrações da Sexta-Feira da Paixão, eliminando uma alusão aos judeus e à sua "cegueira", mas mantendo o apelo para que eles aceitem Jesus.

2009

24.JAN - O papa causa polêmica ao revogar a excomunhão de quatro bispos ultratradicionalistas, incluindo um que negava o Holocausto.

2010

6.NOV - O papa chega à Espanha para uma visita de dois dias. Ele ataca o aborto e o casamento homossexual, recentemente legalizado no país, durante missa em que consagrou a célebre igreja barcelonesa da Sagrada Família. As declarações são parte de críticas mais amplas do pontífice ao "secularismo agressivo" da Espanha.

2011

25.JUL - o Vaticano retira seu núncio apostólico (embaixador) da Irlanda, depois de uma inédita recriminação do Parlamento local à Santa Sé por causa de um relatório que acusava autoridades eclesiásticas de acobertarem abusos sexuais.

2012

6.JAN - Bento 16 nomeia 22 novos cardeais, aumentando as chances de que seu sucessor seja um conservador europeu.

6.OUT - Um tribunal do Vaticano condena um ex-mordomo do papa a um ano e meio de prisão por seu apropriar de documentos sigilosos. Paolo Gabriele alega ter agido motivado por um amor "visceral" pela Igreja e pelo papa.