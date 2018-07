SAIBA MAIS-Veja medidas de apoio para setores de etanol e química

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que anunciou o pacote de medidas de apoio à indústria sucroenergética, disse que o etanol paga 12 centavos e que o governo dará ao setor um crédito correspondente a este valor.

A indústria química também foi beneficiada com a redução no PIS/Cofins.

"Com esse conjunto de medidas, o governo amplia a competitividade do setor de etanol, reduzindo a carga tributária, melhorando o fluxo de caixa das empresas e suas condições de financiamento", informou o governo em comunicado.

Veja abaixo os detalhes das medidas de apoio anunciadas pelo governo para as indústrias de etanol e química.

ETANOL

* Foi estabelecido um crédito presumido de PIS/Cofins ao produtor de etanol. Na prática, o governo vai zerar a alíquota de 12 centavos de real por litro desses tributos.

* Para implementar a medida, o governo concentrará a cobrança da alíquota referente aos dois tributos, PIS e o Cofins. Atualmente, essa cobrança é dividida entre o produtor e o distribuidor.

* Governo reduzirá os juros do Prorenova, linha de financiamento do BNDES para a renovação e implantação de novos canaviais, para 5,5 por cento, contra os 8,5 a 9,5 por cento do ano passado.

* A linha Prorenova tem recursos de 4 bilhões, com prazos de pagamento de 72 meses e carência de 18 meses.

* Linha de financiamento de 2 bilhões de reais para a estocagem do etanol, com juros de 7,7 por cento, também inferior aos atuais 8,7 por cento.

* Os recursos para linha de estocagem virão do BNDES (1 bilhão de reais) e da poupança rural (1 bilhão de reais).

QUÍMICA

* Governo quer incentivar a competitividade da indústria reduzindo os custos de matérias-primas.

* Serão ampliados os créditos de PIS/Cofins gerados pelas compras de matérias-primas.

* Ao adquirir insumos para a fabricação de produtos químicos, as empresas terão um crédito tributário de 8,25 por cento sobre o valor das matérias-primas da chamada primeira geração (nafta, HLR, etano, propano, butano) e de mais 8,25 nos insumos de segunda geração (eteno, propeno, buteno, butadieno, ortoxileno, benzeno, tolueno, isopropeno, paraxileno).

(Elaborado por Fabíola Gomes)