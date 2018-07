Saiba o que abre e fecha durante o carnaval em SP

Poupatempo

Os 30 postos Poupatempo na semana do carnaval ficarão fechados nos dias 20 e 21, voltando a funcionar às 12 horas no dia 22. Na segunda-feira, o Disque Poupatempo atenderá das 7 às 13 horas, e na terça-feira de carnaval não funcionará. Já na quarta, o teleatendimento funcionará normalmente, das 7 às 20 horas.

A partir de quinta-feira, todos os Postos voltam a atender em seus horários habituais, que podem ser consultados em www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo Disque Poupatempo - 0800 772 36 33.

Procon

Os postos de atendimento pessoal (dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) funcionarão no sábado, 18, normalmente, das 7h às 13h, mas nos dias 20 e 21 não haverá atendimento. No dia 22, os postos abrirão às 13h e vão operar até às 19h.

Detran

Nenhuma unidade do Detran.SP fará atendimento ao público nos dias 20 e 21. No dia 18, as duas unidades piloto da capital e a de São Bernardo do Campo abrirão normalmente, das 8h às 14h. O posto Armênia, também na capital, abrirá no mesmo horário para atendimento exclusivo de cidadãos com agendamento prévio feito por meio do www.e-cnhsp.sp.gov.br.

O expediente nas unidades do Detran.SP (incluindo as que ficam nos postos Poupatempo) e nas Ciretrans será retomado no dia 22, a partir das 12h.

No período de carnaval, o Disque Detran.SP também terá horário de funcionamento diferenciado. No dia 18, a central telefônica atenderá normalmente, das 6h30 às 15h. No dia 20, funciona das 7h às 13h. Na terça-feira de carnaval, não haverá expediente. O atendimento volta ao normal no dia 22, das 7h às 20h.

Correios

No período do carnaval, as agências dos Correios da Capital e Grande São Paulo funcionarão no dia 18 das 8h às 12h em cerca de 30 unidades, como Agência Tatuapé, Santana, Adolfina de Pinheiros, Aeroporto de Congonhas e São Bernardo do Campo. A Agência Central de São Paulo, situada no Vale do Anhangabaú, terá expediente das 8h às 14h. Expediente das 9h às 17h na Agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As demais agências estarão fechadas.

Entre domingo, 19, e terça-feira o haverá expediente das 9h às 17h na agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As demais agências estarão fechadas. No dia 22, a agência de Guarulhos funcionará das 8h às 19h30. As agências Parada Pinto e Serra do Japi não terão expediente. Nas demais, o expediente terá início às 12h.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento dos Correios, tels. 3003-0100 (capital e região metropolitana) e 0800-725 7282 (demais localidades), que durante o Carnaval funcionará das 8h às 18h, no sábado, domingo e terça-feira, e das 8h às 20, na segunda-feira.

Abastecimento

Na sexta-feira, sábado e domingo, todos os mercados abrirão nos horários habituais. Na terça-feira, 21, vão funcionar os mercados Central Leste e Vila Formosa, das 7h às 13h; Pirituba, das 7h às 14h; Penha, Ipiranga e Sapopemba, das 8h às 13h. Neste dia, não abrirão os mercados de Guaianases, Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel, Tucuruvi e Teotônio Vilela.

Os sacolões atenderão todos os dias nos seguintes horários: City Jaraguá, das 6h30 às 16h; Santo Amaro, das 7h às 12h; Brigadeiro, das 7h às 13h; Butantã, das 7h às 13h30; Rio Pequeno e Bela Vista, das 7h às 14h; Avanhandava, Piraporinha e Cohab Adventista, das 7h às 14h30; Cidade Tiradentes, Freguesia do Ó e Estrada do Sabão, das 7h às 15h; Jaraguá, das 7h às 16h; e Lapa, das 7h às 18h30. Os sacolões Jaguaré, São Miguel e João Moura não funcionarão neste período.

Já as feiras livres atenderão nos locais e horários habituais, à exceção da segunda-feira, 20.

Assistência Social

Estão suspensos de 18 a 21 de fevereiro os serviços da Loja Social, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Coordenadoria de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Os demais atenderão 24 horas, ininterruptamente.

Cultura

Vão abrir todos os dias, exceto na segunda-feira, o Beco do Pinto, Capela do Morumbi, Casa da Imagem (antiga Casa Nº 1), Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Tatuapé, Monumento à Independência, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Sítio da Ressaca, Sítio Morrinhos e Solar da Marquesa de Santos. As casas históricas funcionam das 9h às 17h.

Funcionarão nos dias 18 e 19 o Centro Cultural São Paulo (áreas externas e central de informações), Galeria Olido, Museu do Theatro Municipal (no dia 18, das 10h às 18h), Teatro Cacilda Becker, Theatro Municipal (Récitas de Ópera) e Teatro Zanoni Ferrite. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso permanecerá fechado todos os dias.

Todos voltarão com suas atividades normais no dia 22, às 12 horas, com a exceção do ônibus Biblioteca.

Educação

Nos Centros de Educação Unificados (CEUs) haverá atividades de lazer e recreação todos os dias nos horários habituais.

Esportes

Haverá apenas atividades esportivas e de lazer nos Clubes Escola, nos horários habituais, nos dias 18, 19 e 21. No dia 20, alguns clubes fecham para serviços de manutenção.

Saúde

As AMAs tradicionais funcionarão normalmente, das 7h às 19h, de segunda a sábado, mesmo nos feriados. Já as AMAs Especialidades atenderão, no dia 18, das 7h às 19h e fecharão nos dias 20 e 21. Reabrem no dia 22, a partir das 12h. Os hospitais e prontos-socorros atenderão todos os dias. As UBS funcionam até sexta-feira, 17, e retomam o atendimento no dia 22.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento não funcionarão, voltando ao normal no dia 22, a partir das 12h.

Trabalho

Nos dias 20 e 21, as unidades móveis e fixas do Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) não atenderão ao público. O serviço volta a funcionar no dia 22, após as 12h. Já as unidades do banco de microcrédito São Paulo Confia não abrirão nos dias 20, 21 e 22, retornando apenas no dia 23.

Verde e Meio Ambiente

Os parques municipais abrirão todos os dias nos horários habituais, exceto o Parque Jardim da Luz, que não funciona às segundas-feiras.