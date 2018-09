Saiba o que acontece após o resgate

Preparação

A equipe de resgate tem dez empregados da Corporação Nacional de Cobre do Chile, Codelco, dois especialistas em resgate de minas, e três paramédicos da Marinha chilena. A cápsula foi testada várias vezes antes de os mineiros serem trazidos à superfície. Ela desceu vazia, depois com pesos, depois com uma pessoa dentro.

Um paramédico foi enviado para examinar os mineiros e, então, dividi-los em três grupos: aqueles com mais conhecimento técnico, os mais fracos e os de personalidade mais fortes. Os socorristas planejavam retirá-los nessa ordem.

Resgate

Os mineiros foram retirados com roupas a prova d'água, leves e feitas sob medida e de óculos. Eles também usaram um cinto biométrico para medir seus sinais vitais à medida que eram levados à superfície.

Eles usaram uma pequena máscara de oxigênio, fones de ouvido e um microfone, que os dava contato constante com a superfície.

Se a cápsula ficasse presa, os homens poderiam acionar uma série de manivelas, dentro da cápsula, e seriam levados de volta ao fundo da mina.

Os médicos decidiram não sedá-los, para que eles pudessem se comunicar com a equipe de resgate.

Área de Triagem

Na superfície, os mineiros foram levados para uma área de triagem, um conteiner próximo ao ponto onde a cápsula emergia do subsolo. Lá, um médico os examinou.

Em casos de emergência, eles foram levados para o hospital mais próximo, em Copiapó. Três helicópteros estavam à espera na mina.

Da área de triagem, os homens foram levados por um corredor de 50 metros para o hospital de campanha, ou área de estabilização, onde eles puderam passar dois minutos com um ou dois membros da família.

Hospital de campanha

Os mineiros passaram duas horas no hospital de campanha, ou área de estabilização.

O mal mais comum entre os mineiros entre os mineiros são problemas de pele. Mas médicos também estavam de prontidão para administrar vitamina D, para combater os efeitos de meses sem luz solar, e, se fosse necessário, soro.

Eles também checaram os dentes dos mineiros. Aqui, os mineiros também puderam ter ajuda psicológica.

Reunião com a família

Após um exame completo no hospital de campanha, os homens puderam passar à área de descanso, com cadeiras e mesas, onde se reuniram com membros próximos da família. Os números foram limitados a dois familiares por mineiro.

O psicólogo James Thompson, da University College de Londres, afirma que as famílias podem ser extremamente exigentes e pessoas que estiveram confinadas por longos períodos costumam achar mais fácil encontrar poucas pessoas, em vez de todos ao mesmo tempo.

Hospital

Da área familiar, eles foram levados de helicóptero a uma instalação militar em Copiapó, a 40 quilômetros. Essa área está localizada perto do hospital regional, onde médicos os mantiveram sob observação por ao menos 48 horas.

Se seu estado de saúde for considerado bom após 48 horas, eles poderão se reunir a suas famílias. Eles poderão, se quiserem, continuar a receber ajuda psicológica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.