Saída da Praia Grande apresenta 3 km de lentidão A Rodovia Cônego Domenico Rangoni apresentava lentidão entre os km 265 e 268, na saída da Praia Grande, na tarde desta terça-feira, feriado de Tiradentes. Trata-se do único ponto de morosidade verificado nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.