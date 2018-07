Saída de blocos da zona sul melhorou carnaval, diz Paes O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a saída dos grandes blocos da zona sul do Rio melhorou o carnaval na região, este ano. Mas alertou: "na zona sul, é bom ficar neste limite". O prefeito disse que na semana que vem fará uma avaliação das áreas onde ainda é possível abrigar novos blocos e as que estão saturadas. "Chegamos ao tamanho ideal, estamos no limite", disse o prefeito. "Os relatos que tenho recebido são de elogios, apesar de alguns transtornos que os blocos possam causar em bairros como Ipanema e Leblon", afirmou Eduardo Paes, que participa do segundo dia de desfiles do Grupo Especial no sambódromo.