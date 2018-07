Saída de Campos do Jordão tem tráfego intenso O tráfego seguia normal na maiorias das estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior de São Paulo, no início da tarde deste domingo (14/06). A circulação era mais intensa somente na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, na saída de Campos do Jordão, mas não chegava a provocar pontos de parada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e a Militar Rodoviária, não houve acidentes graves neste domingo.