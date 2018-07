Saída de estrangeiro da Bovespa soma R$24,6 bi em 2008 O saldo das transações realizadas por investidores estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo atingiu o saída recorde de 24,6 bilhões de reais em 2008, segundo dados da própria instituição. Em dezembro, as vendas de ações realizadas pelos chamados não-residentes superou as compras em 439 milhões de reais, cravando o sétimo mês consecutivo de saída líquida de recursos externos. Em 2007, a movimentação feita por esta fatia do mercado no mercado acionário brasileiro já revelara saída líquida de 4,23 bilhões de reais. Esses números levam em conta apenas as transações realizadas no mercado à vista, não incluindo portanto as compras feitas pelos estrangeiros em ofertas públicas de ações. (Reportagem de Aluísio Alves)