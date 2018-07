Saída de favela divide famílias

Ex-moradora da Favela Chácara Bela Vista, na zona norte de São Paulo, Elisângela dos Santos vivia em um barraco de madeira no limite com a Marginal do Tietê. Sua mãe, Natalícia dos Santos, também morava no local, onde viviam sete de seus nove filhos. Eles integram o conjunto de 1.345 famílias retiradas de novembro a janeiro deste ano da favela, alvo de um projeto de urbanização. Natalícia e os filhos tiveram destinos diferentes, um reflexo da dificuldade em sanar os problemas habitacionais da capital.

Elisângela, de 28 anos, se mudou em novembro com o marido e os três filhos para um conjunto em Cidade Tiradentes, na zona leste. No total, cem famílias foram transferidas pela Secretaria de Estado da Habitação (CHDU) para lá. Outras 180 foram para um conjunto em Itaquaquecetuba e as demais recebem auxílio-moradia de R$ 400 enquanto não são transferidas para moradias definitivas (mais informações nesta página).

Apenas outro irmão de Elisângela conseguiu ir para o mesmo prédio. O resto da família, até a mãe, recebeu auxílio-moradia. Natalícia, de 55 anos, alugou um barraco sem reboco na Favela do Morro do Sabão, próximo do prédio da filha. "Tentei alugar uma casa, mas o dinheiro não deu. Estou feliz porque estou perto dos meus filhos, não pelo barraco. É bom e mais sossegado, mas não é o que quero."

Nascida em Itabuna (BA), ela chegou a São Paulo há 22 anos e viveu quase uma década na Chácara Bela Vista. Seu marido, Alfredo dos Santos, morreu há cinco anos atropelado na Marginal do Tietê, a poucos metros de casa. Apesar das dificuldades e de nunca ter voltado à terra natal, ela gostava da favela. "A única coisa ruim eram a imundície e os ratos. Eles subiam em todo canto e mordiam a gente", relata Natalícia, que dormia num pequeno sofá, no único cômodo do barraco. Ao sair, em dezembro, levou apenas eletrodomésticos e "coisas miúdas" - o sofá apodrecido ficou para trás. Para o barraco atual, onde viu "apenas um rato", ela não pretende comprar nada ou fazer reforma. "Não estou preocupada porque é provisório. Em um ano ou dois, estarei no apartamento que vou pagar e será meu", diz a aposentada, avó de 18 netos.

CASA NOVA

Feliz no apartamento novo, Elisângela comemora a troca feita com uma colega, escolhida primeiro para a vaga. "Ela estava grávida e não queria se mudar. Hoje está muito arrependida porque ficou com o auxílio-moradia", conta a desempregada.

"Lá era bom para viver, mas não tinha segurança nenhuma. Meus filhos não tinham liberdade de brincar fora de casa, ficava com medo que eles fossem atropelados", diz a desempregada, que também temia incêndios. "Uma vez, o fogo queimou a casa da minha mãe, com móveis que ela ainda estava pagando."

Elisângela planeja finalmente comprar móveis novos. E quer arrumar emprego para ajudar o marido com a prestação de R$ 75 e outras despesas. Mas, assim como as outras mães do conjunto, ainda não conseguiu matricular os filhos em creches e escolas da região. "A CDHU pegou o nome das crianças e garantiu vaga para todas. Quando vimos que não deram resposta, fomos às escolas e não achamos vaga."

Em nota, a CDHU afirma que atua em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação "para que os moradores em idade escolar sejam atendidos nas escolas da região próximas da nova residência". Segundo a secretaria municipal, famílias transferidas para Cidade Tiradentes foram atendidas anteontem pela Diretoria Regional de Educação Guaianases. Elas "foram orientadas a retirar o documento de transferência" onde os filhos estão matriculados e "efetuar as matrículas em escolas do entorno do conjunto". A nota diz que "não faltam vagas na região e todas as crianças serão atendidas".