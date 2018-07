Saída de Ronaldo tumultua dispersão da Mocidade Mesmo após ser levado em cima de uma empilhadeira do carro alegórico até o estúdio móvel da TV Globo, a saída do ex-jogador Ronaldo do Sambódromo do Anhembi continua a causar tumulto. Dois carros posicionados dentro da área reservada para a Globo aguardavam a saída do ex-jogador, que concedeu entrevistas apenas para a emissora após o desfile. A saída do craque, no entanto, aconteceu durante o início da dispersão da Mocidade Alegre, que ainda realizava seu desfile neste momento. Com a quantidade de pessoas da escola somada à aglomeração de fãs de Ronaldo em volta do carro, os veículos não conseguiram sair por cerca de dez minutos com o jogador dentro e foi gerada uma pequena confusão para que o craque pudesse deixar o Anhembi.