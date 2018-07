Saída de SP já tem lentidão em algumas rodovias O Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta lentidão no sentido do litoral na tarde desta sexta-feira, 19. Na Anchieta, o trânsito está congestionado do km 60 ao 64 por dificuldades no acesso a um dos terminais do Porto de Santos. Como reflexo e pelo excesso de veículos em direção ao litoral, a Imigrantes também apresenta congestionamento entre os km 64 e 65. Já a Rodovia Cônego Domenico Rangoni está livre nos dois sentidos.