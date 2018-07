Saída do feriado é melhor após as 15h desta sexta-feira Cerca de 1,8 milhão de carros devem sair da capital paulista no feriado de 7 de Setembro. A recomendação das concessionárias responsáveis pelas rodovias do Estado é pegar a estrada amanhã, sexta-feira, depois das 15h, já que a noite de hoje será o período com mais movimento.