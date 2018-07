Saída do feriado tem recorde de lentidão

Já na noite de quinta-feira, o tráfego era intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes. A concessionária Ecovias implementou a Operação Descida (7x3) e a previsão era de que entre 250 mil e 365 mil veículos descessem a Serra do Mar até segunda-feira. Às 20h, a situação mais crítica era na Rodovia dos Imigrantes, que até as 23h ainda registrava congestionamento do km 49 ao km 58. Em São Vicente, na chegada à Baixada Santista, o tráfego ficou pesado do km 63 ao km 70.

A Via Anchieta, com as duas pistas em operação sentido litoral, foi a melhor alternativa para o paulistano que seguia para a praia, embora também tenha apresentado lentidão. Na Baixada, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega teve lentidão, no sentido Praia Grande, do km 288 ao km 292.

À noite, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni registrou lentidão do km 274 ao km 266 no sentido Guarujá, mas foi pela manhã que o trânsito travou. Uma carreta tombou e espalhou 40 toneladas de soja. O congestionamento chegou a 16 km, e as pistas só foram liberadas no início da tarde.

O trânsito também foi intenso no caminho para o litoral norte. Na saída de São Paulo, houve 14 km de congestionamento na Rodovia Ayrton Senna, às 19h30. Na Carvalho Pinto, o trânsito praticamente parou entre o km 127 e o km 130.

Para percorrer um trecho de 20 km na Rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, o motorista gastou entre 1h e 1h10. Em Caraguatatuba, câmeras de monitoramento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) mostravam o trânsito parado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.