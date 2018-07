Saída para feriadão tem 15 km de fila na Régis

A fila de veículos se estendia do km 336 ao km 345, no início da serra, e do km 353 ao km 359, já na descida. A lentidão devia-se ao tempo chuvoso e ao excesso de veículos. A concessionária instalou faixa reversível na pista contrária para ajudar os motoristas na descida, do km 349 ao km 359. A Polícia Rodoviária Federal liberou o tráfego pelo acostamento do km 344 ao 347.

Às 18h30, a rodovia Castelo Branco tinha sete quilômetros de congestionamento nas duas vias - a expressa e a marginal - entre o km 17, em Osasco, e 24, Barueri, no sentido interior. A praça de pedágio existente no trecho estava abarrotada de veículos. Uma colisão sem vítimas contribuiu para retardar a passagem pelo km 25, onde termina a via marginal da Castelo. Por volta das 16h, o trânsito já estava complicado, segundo o engenheiro elétrico Fernando Catuso. Ele gastou 40 minutos para ir do Cebolão, no km 13, ao pedágio do km 33. Dali para a frente, o trânsito estava normal.

Às 18h20, a rodovia Raposo Tavares estava com trânsito lento com paradas do km 17, em São Paulo, ao 22, em Cotia, em direção ao interior. A garoa fina que caía prejudicava a visibilidade. Não havia registro de acidentes no trecho administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).