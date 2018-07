Saito: controlador de vôo foi preso por 'indisciplina' O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, disse hoje que o presidente da Federação Brasileira das Associações dos Controladores do Tráfego Aéreo (Febracta), sargento Carlos Henrique Trifilio, "foi preso por indisciplina militar". De acordo com o comandante, não há previsão de novas prisões. Trifilio foi preso ontem e cumprirá seis dias de detenção por ter faltado ao serviço sem comunicar aos seus superiores. Em junho do ano passado, o sargento foi preso por 20 dias por ter concedido uma entrevista sem estar autorizado. Na ocasião, ele criticou o sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro. Ontem, o advogado da Febracta Roberto Sobral afirmou que a prisão do sargento era "uma represália às críticas da federação ao Comando da Aeronáutica".