Saiu caro ou saiu barato?

Algumas foram expostas aqui na edição da última quinta-feira. Entre elas está o fato de que impedir a bancarrota de um banco que atuou irresponsavelmente, como se definiu em seguida, é abrir os diques para novas e eventualmente mais graves irresponsabilidades.

O atual secretário do Tesouro americano, Tim Geithner, então na presidência da seção do banco central do país (Fed) em Nova York, tem argumentado que não foi a falta de decisão política que condenou o Lehman, mas a falta de recursos para isso: "Tratava-se de um banco com US$ 600 bilhões em ativos e alguns trilhões em operações com derivativos..."

O problema é que a sua quebra produziu um estrago na economia global de proporções tais que exigiu o despejo de nada menos que US$ 9 trilhões pelos tesouros e bancos centrais do Planeta. Só o Fed injetou US$ 2 trilhões. Assim, o argumento de que não havia recursos foi desmentido. Pergunta impertinente: ainda assim, não ficaria mais barato salvar o Lehman?

Talvez uma boa resposta seja a de que o resgate não impediria quebras subsequentes de outros bancos cuja salvação exigiria volumes ainda mais gigantescos de recursos públicos.

Paradoxalmente, há outro estado de espírito em formação. Baseia-se no fato de que bastou a intervenção valente do Estado para salvar o mundo: não há mais pânico, os bancos estão sendo saneados, a economia global mostra recuperação e o que parecia tão assustador a ponto de ameaçar a eclosão da Grande Depressão nº 2 foi controlado com relativa facilidade. Por que, então, condenar as finanças globais a viver espartanamente se um bom martelinho de ouro dá conta de eventuais avarias de fuselagem?

Ainda nessa semana, o presidente Obama alertava que os bancos americanos recusam os novos freios. Avisam que abrirão espaço para a concorrência externa se forem obrigados a operar com excesso de capitais e de provisões. Enfim, a resistência do Congresso a novas travas parece indicar que a sociedade americana reluta em aceitar mais supervisão e fiscalização dos bancos.

Outro fato intrigante e pouco avaliado é o de que não foram apenas grandes instituições financeiras que foram socorridas. O desmanche a que vinham sendo submetidas duas das grandes montadoras americanas, a GM e a Chrysler, nada teve a ver com o estouro das bolhas imobiliárias nem com as administrações financeiras irresponsáveis. E, no entanto, o argumento de que seu naufrágio produziria desastres de enormes consequências foi o mesmo aplicado aos bancos. Quer isso dizer que o Estado terá sempre de socorrer grandes corporações em nome da preservação dos negócios, do emprego e do interesse nacional?

Hoje setores industriais inteiros estão ameaçados não apenas nos países ricos, como são os casos das indústrias siderúrgica, têxtil e de aparelhos eletrônicos.

Mas, afinal, qual é o limite entre intervenção e entregar tudo à própria sorte? A transfusão de recursos públicos nessas proporções não estará produzindo jogo desleal para a concorrência bem administrada?

São questões à espera de uma resposta convincente.

Confira

Sem opinião - Nessas três primeiras semanas de discussão dos projetos de regulação do pré-sal ficou demonstrado que a oposição não tem proposta nova.

Políticos tucanos e democratas vinham argumentando que não há razão para a mudança das atuais regras do jogo. E, no entanto, o balanço das propostas de emenda mostra que questões de enorme gravidade nem sequer foram discutidas fora do governo.

Até o presidente Lula ficou à vontade para afirmar que um dos mais importantes políticos da oposição, o governador José Serra, não tem objeções relevantes ao modelo apresentado.