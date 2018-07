Salafistas ferem 29 policiais em manifestação na Alemanha

Autoridades prenderam 109 pessoas, entre elas um homem de 25 anos suspeito de esfaquear dois policiais, após confrontos no sábado entre manifestantes com cartazes que mostravam caricaturas d profeta Maomé e um grande grupo de salafistas.

A imprensa local noticiou que entre 500 e 600 salafistas confrontaram 30 manifestantes contra o Islã.

Os salafistas distribuíram milhares de exemplares do Alcorão nas últimas semanas, traduzidos para o alemão, a não-muçulmanos, o que provocou um carregado debate na Alemanha.

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, se comprometeu a identificar todos os salafistas preparados para usar a violência, para que autoridades possa tomar medidas mais rápidas no futuro.

Quatro milhões de muçulmanos vivem na Alemanha, cerca de metade dos quais possui cidadania alemã.