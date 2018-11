Salão do Carro de Tóquio: tecnologia é a resposta para a crise?

Novos modelos apresentados no Tóquio Motor Show, o Salão de Carros de Tóquio, revelam que as montadoras japonesas apostam na tecnologia para se diferenciar no concorrido mercado automobilístico.

Apesar de 2001 ter sido um ano difícil e sofrido para a indústria do país, por causa das consequências do terremoto seguido de tsunami e da recente alta do iene, os fabricantes japoneses mostram que se dedicaram a olhar para o futuro.

Montadoras como Nissan e Toyota apresentam novos modelos de carros elétricos e híbridos.

Presente ao evento e entrevistado pela BBC, Carlos Ghosn, presidente da Renault-Nissan, cobrou mais medidas do governo japonês para conter a valorização do iene.