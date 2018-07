Salão do Estudante começa sábado em SP Acontece em São Paulo nos dias 10 e 11 de março o Salão do Estudante 2012, a maior feira de intercâmbio da América Latina. Além da participação de universidades estrangeiras, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do MEC, fará seminários para explicar o novo programa de bolsas para o exterior que beneficiará 100 mil estudantes.