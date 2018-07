Salário alto não é o mais importante no trabalho, diz estudo

Um forte interesse pelo trabalho e bons relacionamentos no emprego são mais importantes para os trabalhadores do que o tamanho do salário, segundo pesquisa realizada por uma empresa britânica provedora de cursos técnicos. De mil pessoas entrevistadas pela companhia City and Guilds, 57% disseram que permanecem no atual emprego porque têm um grande interesse pelo que fazem e 56% disseram que o fazem por causa do bom relacionamento com colegas de trabalho. Já 48% afirmaram valorizar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal proporcionado pelo atual emprego, e 44% disseram que a razão para permanecer no mesmo trabalho é o salário. Esteticistas e cabeleireiros estão entre os mais satisfeitos, enquanto pedreiros e bancários estão entre os mais insatisfeitos. Motivação A empresa que realizou a pesquisa diz que os resultados deveriam ter um impacto na maneira como os empregadores conduzem seus negócios. "As empresas não podem mais confiar em políticas de bônus e reconhecimento que não têm impacto entre os trabalhadores", afirma o diretor da City & Guilds, Bob Coates. Ele acrescenta que as empresas deveriam promover "a felicidade no ambiente de trabalho" para conseguir atrair e manter os melhores funcionários. "Eles correm o risco de ter trabalhadores cada vez mais improdutivos e desmotivados e podem até mesmo perder seus funcionários para os competidores", avalia Coates. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.