Saldão: até 30% de desconto em relógios digitais e analógicos

O saldão de janeiro da Amazon chegou com tudo e promete agradar os clientes com uma variedade enorme de produtos, todos com ótimos descontos. Há ofertas em categorias como eletrônicos, informática, moda, casa e cozinha, livros e eBooks, beleza, brinquedos, esporte, entretenimento, automotivo e muito mais.

Uma das opções é no segmento de relógios, com itens que ganharam até 30% de desconto. São opções digitais e analógicas à venda, tanto para homens quanto para mulheres.

Abaixo, reunimos cinco relógios com o desconto máximo, de 30%, para você economizar muito comprando o acessório para uso pessoal ou então para presentear.

5 relógios com 30% de desconto

Relógio Technos 2117LBA (de R$ 460 por R$ 322)

Relógio Condor (de R$ 279 por R$ 195,30)

Relógio Q&Q (de R$ 148 por R$ 103,60)

Relógio Umbro (de R$ 238 por R$ 166,60)

Relógio Mormaii (de R$ 160 por R$ 112)

