Saldo estrangeiro na Bovespa em janeiro tem recorde de R$7,2 bi

Segundo dados da bolsa, investidores estrangeiros movimentaram 52,818 bilhões de reais em compras e 45,650 bilhões de reais em vendas.

Desde julho de 1994, o saldo externo ficou positivo em mais de 6 bilhões de reais em apenas dois meses: maio de 2009, quando somou 6,083 bilhões de reais, e abril de 2008, quanto totalizou 6,007 bilhões de reais.

O resultado positivo de janeiro é maior inclusive que o obtido em anos inteiros desde 1994, com exceção de 2003 e 2009, quando houve a entrada de 7,495 bilhões e 20,596 bilhões de reais, respectivamente.

Investidores estrangeiros patrocinaram a alta do Ibovespa de 11,13 por cento de janeiro, aproveitando a melhora no cenário externo, com os resultados positivos de leilões de títulos da dívida de países europeus, além dos preços considerados baratos das ações brasileiras.

O interesse de estrangeiros pela bolsa brasileira também aumentou neste ano devido as perspectivas de queda na taxa básica de juros, além da depreciação do Real.

Em janeiro, o saldo de investimento de pessoas físicas ficou negativo em 2,4 bilhões de reais. Investidores institucionais também registraram saída de recursos no mês, em 3,6 bilhões de reais.

(Por Roberta Vilas Boas)