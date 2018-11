Saleh diz que Al Qaeda controlará o Iêmen caso ele deixe o poder

Saleh apoiou em duas ocasiões o acordo de transição feito pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), a mais recente na quarta-feira, apesar da disputa diplomática entre autoridades norte-americanas, do Golfo e da Europa.

Uma autoridade iemenita afirmou que Abdullatif al-Zayani, secretário-geral do CCG que mediou a negociação, chegará ao Iêmen novamente neste sábado. A assinatura do acordo entre Saleh e a oposição pode ocorrer neste sábado ou no domingo.

"Se o sistema cair... a Al Qaeda vai capturar Maarib, Hadramout, Shabwa, Abyan e Al-Jouf e controlará a situação", afirmou Saleh, listando as províncias onde o braço da rede no país é mais ativo.

"Essa é a mensagem que mando para nossos amigos e irmãos nos Estados Unidos e na União Europeia... o sucessor será pior do que aquele que temos atualmente", afirmou.

(Reportagem de Mohamed Sudam)