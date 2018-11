Saleh promete deixar o Iêmen; soldados matam 9

Mas Saleh, que concordou em renunciar no mês passado sob um acordo feito por seus vizinhos mais ricos, que temem que uma guerra civil no Iêmen possa afetá-los, não disse quando iria sair e prometeu desempenhar um papel político, desta vez na oposição a um novo governo.

O derramamento de sangue e a incerteza política são uma indicação do caos que o gigante do petróleo Arábia Saudita e Washington - que apoiou Saleh no passado - temem para o Iêmen, o que daria à al Qaeda local o poder para controlar rotas marítimas de petróleo.

Soldados de unidades lideradas pelo filho e sobrinho de Saleh abriram fogo e dispararam bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água contra os manifestantes que se aproximaram de seu complexo na capital Sanaa, depois de marchar por dias a partir da cidade de Taiz, aos gritos de "não à imunidade!"

Mohammed al-Qubati, um médico em um hospital de campo que vem tratando os manifestantes durante os 11 meses de manifestações contra Saleh, disse que cerca de 90 pessoas sofreram ferimentos de bala e houve nove mortos. Cerca de 150 outras pessoas ficaram feridas por bombas de gás lacrimogêneo ou incapacitadas pelo gás, disse ele.

Os manifestantes denunciaram o acordo que Saleh fechou no mês passado, que lhe dá imunidade em troca de entregar o poder ao seu vice. O vice deverá então liderar um governo interino, que inclua os partidos da oposição, até a eleição presidencial, em fevereiro.

Esse plano, elaborado pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e espelhado nos termos de uma Resolução do Conselho de Segurança da ONU, tem sido denunciado pelos jovens manifestantes, que exigem que Saleh e seu círculo íntimo enfrentem julgamento e sejam banidos da política.

"O sangue dos mártires foi vendido por dólares", gritavam os manifestantes, antes que homens da Guarda Republicana e das Forças de Segurança Central atacassem nas ruas e no complexo de Saleh, que estava cercado por tanques e veículos blindados.

ATIVISTAS SE UNEM

Horas depois, Saleh disse que iria deixar o novo governo do Iêmen trabalhar e faria oposição. Antes, o presidente repetidamente rejeitara o plano do Golfo para tirá-lo do poder, até uma tentativa de assassinato em junho, que o obrigou a se internar em um hospital na Arábia Saudita,

"Eu irei para os Estados Unidos. Não para tratamento, porque eu estou bem, mas para fugir da atenção, das câmeras, e permitir que o governo de unidade nacional se prepare adequadamente para as eleições", disse ele, acrescentando que vai fazer alguns exames médicos.

"Eu ficarei lá por vários dias, mas vou voltar, porque não vou deixar o meu povo e meus companheiros, que foram fiéis pelos últimos 11 meses", disse ele. "Eu vou me retirar do trabalho político e ir para as ruas, como parte da oposição."

Enquanto ele falava, um membro do bloco de partidos da oposição, que compartilham o gabinete com membros do partido de Saleh, disse que as forças de segurança detiveram dezenas de pessoas, incluindo Samia al-Aghbari, uma ativista do movimento de protesto anti-Saleh.

Aghbari enviou uma mensagem de texto dizendo: "A Guarda Republicana está levando a mim e a (outro ativista), estão nos arrastando por nossas roupas e atirando para o ar."

O partido de Saleh, Congresso Geral do Povo, advertiu na quinta-feira que o protesto violava os termos do pacto de transição, pelo qual o governo supervisionará a retirada das suas forças de unidades do Exército rebelde e de milícias tribais combatidas em Sanaa e outras partes do país.

Esse confrontos, que os jovens manifestantes consideram como um conflito interno entre uma elite criminosa, deixaram partes da capital e Taiz, 200 quilômetros ao sul, em ruínas e aprofundou uma crise humanitária em um país com múltiplos conflitos regionais.