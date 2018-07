Salgado Filho, no RS, tem maior nº de voos com atraso A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) atualizou para 109 o número de voos atrasados até as 14 horas de hoje em todo o País, de acordo com balanço sobre as condições de tráfego nos aeroportos domésticos. O volume representa 10% de todos os 1091 voos que foram programados da meia-noite até as 14h00 de hoje. O maior número de voos atrasados está concentrado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com 28 partidas em atraso de um total de 43 previstas, equivalente a 65,1%.