Salgueiro conquista 9º título do carnaval do Rio O Salgueiro conquistou hoje o título de campeã do carnaval 2009, seu nono título do Grupo Especial do Rio de Janeiro desde sua fundação em 1953, com 399 pontos. Vice em 2008, a escola levou este ano para a Sapucaí um enredo sobre o tambor. A escola do Andaraí liderou de ponta a ponta, em uma apuração sem surpresas, e terminou com um ponto à frente da vice Beija-Flor. A escola de Nilópolis cantou a história do banho e obteve 398 pontos. Nem foi preciso usar o critério de desempate sorteado, de mestre-sala e porta-bandeira. Mesmo assim, o casal Ronaldinho e Gleice Simpatia recebeu três notas 10 e selou a vitória da vermelho-e-branca. O Salgueiro conquistou a nota máxima de todos os jurados ainda nos quesitos alegorias e adereços, fantasias, samba-enredo e comissão de frente. As agremiações foram avaliadas por quatro jurados em cada um dos dez quesitos: alegorias e adereços, enredo, fantasias, harmonia, samba-enredo, conjunto, evolução, comissão de frente, bateria e mestre-sala e porta-bandeira. No total, os desfiles passaram pelo crivo de 40 avaliadores.