Salgueiro desfila com enredo 'Fama' Vice-campeã do carnaval do Rio em 2012, a tradicional Acadêmicos do Salgueiro é a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí neste domingo e já está na avenida. Para conquistar a arquibancada e juízes no sambódromo, além de espectadores ao redor do mundo, o enredo da agremiação é "Fama", que quer traduzir tudo o que a humanidade fez e faz para melhor aparecer.