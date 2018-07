Salgueiro diz que vai ganhar campeonato 'de presente' A presidente do Salgueiro, Regina Duran, acredita que a escola ganhará o campeonato no Rio de presente por seus 61 anos, completados nesta quarta-feira, 5. O último título da escola de samba foi em 2009. "Foi um desfile perfeito. Não tivemos problema em carro nenhum. As pessoas é que têm sempre a expectativa de que sempre algo vai dar errado. Veem uma fumaça e pensam que está pegando fogo", disse Regina, referindo-se ao carro abre-alas, cuja embreagem pifou. O defeito provocou o aparecimento de uma fumaça que assustou componentes e público.