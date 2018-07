Salgueiro entra na avenida com 4,2 mil componentes Vice-campeã de 2008, o Salgueiro é a segunda escola a entrar na Sapucaí nesta segunda-feira. Com um enredo sobre o tambor, o carnavalesco Renato Lage diz que o principal destaque do desfile da escola é a bateria. "Os ritmistas são os protagonistas do desfile", diz Renato Lage. A escola traz 4.200 componentes à avenida. Eles estão divididos em 36 alas e 8 carros alegóricos. Sabrina Sato, Ângela Bismarchi, o jogador Edmundo e o ator Eri Johnson estão entre os famosos que defendem esta noite a agremiação. Na entrada, a escola foi muito aplaudida pelo público, que a saudou como campeã.