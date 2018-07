Salgueiro se inspira em show dos EUA para levitação Um dos carros alegóricos do Salgueiro trouxe uma novidade neste ano: uma bailarina que parecia levitar. Mariana Gomes, de 25 anos, conta que a inspiração veio de um espetáculo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela, no entanto, não quis revelar o nome do show. O coreógrafo Hélio Bejani, no entanto, disse que se inspirou no espetáculo Ilusions, a que assistiu em Las Vegas, para desenvolver o sistema que permitiu que a bailarina levitasse.