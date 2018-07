Salgueiro vence Carnaval do Rio após jejum de 15 anos O Salgueiro venceu o Carnaval deste ano do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, quebrando um jejum de 15 anos. Em segundo lugar ficou a Beija-Flor, campeã de 2007 e 2008, à frente da Portela. Vila Isabel (4o), Grande Rio (5o) e Mangueira (6o) são as outras escolas que voltarão para desfilar no sábado das campeãs. O Salgueiro, que desfilou na Sapucaí na segunda noite do Grupo Especial, homenageou os tambores de distintos países e resgatou a temática afro, com batuque, magia e axé, em seu enredo "Tambor". O tambor também foi apresentado como elemento de comunicação entre tribos nativas, e até mesmo com os deuses. (Por Rodrigo Viga Gaier)